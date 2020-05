Blir ferjetakstene satt opp eller ikke?

Nyheter

Blir ferjetakstene satt opp i sommer? Finnes det penger til å sette ned takstene? I regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram tirsdag formiddag, er det satt av 150 millioner kroner til ferjedrift som fylkeskommunene har ansvaret for. Regjeringen skriver at de 150 millioner kronene skal legge til rette for at fylkeskommunene skal velge null- og lavutslippsferjer uten at det slår ut u økte billettpriser.