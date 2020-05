Nyheter

(Åndalsnes Avis) Det sier Terje Hatlen-Stokke, konsernsjef i The Norwegian Travel Company. Selskapet eier 92 prosent av utviklingsselskapet Romsdalen AS, som står bak både byggingen av Romsdalsgondolen og planene om et treetasjes hotell med 80 rom på kaikanten i Åndalsnes sentrum.