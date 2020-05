«Fødesaka» er utsatt

Nyheter

Stortinget hadde 15 saker til behandling og debatt tirsdag, deriblant innstillinga til Nasjonal helse- og sykehusplan. Det er til denne saka at et mindretall har foreslått å beholde fullverdig fødeavdeling i Kristiansund for framtida, og ikke flytte den til fellessjukehuset på Hjelset når det står ferdig.