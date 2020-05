Nyheter

Like før klokka 14.00 mandag ettermiddag melder politiet om et trafikkuhell i Aureosen i Hustadvika kommune. To biler skal være involvert. Politiet melder at alle personer er oppegående og kan tilsnakkes.

To personer blir undersøkt av helse, og bilberging er bestilt, melder politiet.

Saka oppdateres.