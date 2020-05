To vogntog står fast i en sving på Ørskogfjellet

Nyheter

Mandag formiddag like etter klokka 11.00 melder politiet i Møre og Romsdal om trafikale problemer på Ørskogfjellet. To vogntog står fast i en sving. Entreprenør er på stedet, og politiet er på vei. Det er vinterføre over fjellet.

- I meldinga inn til oss fikk vi beskjed om at vogntogene står ved fjellstua, men vi vet ikke hvilken av dem. Trolig den i Vestnes kommune. Vi har en patrulje som er på vei til stedet, og da vil vi få mer informasjon. Det dreier seg om to vogntog som har stans ved siden av vegen. Fjellet er fremdeles åpent for trafikk, sier operasjonsleder Roar Fylling hos politiet i Møre og Romsdal.

Saka oppdateres.