Skal ha brannøvelse i Tussentunnelen - blir tidvis stengt den kommende tida

Møre og Romsdal fylkeskommune og nødetatene skal ha til sammen fire brannøvelser i Tussentunnelen den kommende tida. Publikum vil kunne observere røyk fra tunnelen under øvelsene. Det opplyser fylkeskommunen via ei pressemelding mandag.

- Vi gjennomfører fire øvelser for at alle vaktlaga til Molde brann- og redningstjeneste skal få øve i tunnelen. Det skjer færre ulykker i tunneler enn på vegene, men ulykkene blir ofte mer alvorlige. Brann og ulykker inne i tunneler er ei stor utfordring for nødetatene og derfor veldig viktig å øve på, sier brannvernleder Olav Amund Myklebust i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tussentunnelen blir stengt og det blir omkjøring over Skaret:

13.mai: Tunnelen er stengt fra 09.00 - 11.00

14. mai: Tunnelen er stengt fra 09.00 - 11.00

15. mai: Tunnelen er stengt fra 09.00 - 11.00

20 mai: Tunnelen er stengt fra 20.00 - 22.00

Vet du hva du skal gjøre om det skjer noe i tunnelen du kjører i?

Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med røde lys eller bom

Om det skjer noe i tunnelen, bruk nødtelefonene og ikke mobiltelefon. Operatøren på vegtrafikksentralen vil se hvilken tunnel du ringer fra og nøyaktig hvor i tunnelen du er. Det er viktig informasjon for å kunne hjelpe deg. Operatøren vil varsle nødetatene om hendelsen krever det, og gi deg råd om hva du skal gjøre viere.

Om du løsner et brannslokningsapparat i tunnelen blir også vegtrafikksentralen varslet og får informasjon om hvor i tunnelen du befinner deg. Tunnelen blir automatisk stengt.

På alle nødstasjoner i tunnelen står det avstand til nærmeste åpning på tunnelen.

Vurder situasjonen. Kjør ut av tunnelen om det er mulig. Følg alltid instruksjonene du får om kjøreretning fra vegtrafikksentralen eller nødetatene.

Forsøk å varsle møtende trafikk.

Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune