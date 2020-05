Nyheter

To måneder med pandemi

Det er i dag to måneder siden Verdens helseorganisasjon erklærte at covid-19-utbruddet er en pandemi, altså et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker over store deler av verden.

Det var da påvist 124.000 tilfeller og 4.500 dødsfall. To måneder senere er tallene langt verre. Over 4,1 millioner mennesker er bekreftet smittet og over 283.500 har mistet livet, viser tall fra Worldometer.

Manshaus-saken fortsetter i Asker og Bærum tingrett

Straffesaken mot draps- og terrorsiktede Philip Manshaus fortsetter i Asker og Bærum tingrett. Han er tiltalt for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) samt for terrorangrep mot Al-Noor islamic Centre i Bærum i august i fjor.

Fredag forklarte Manshaus at han følte at newzealandske Brenton Tarrant talte direkte til ham og pekte ham ut.

Nytt Premier League-møte

Klubbene i den engelske toppdivisjonen møtes igjen for å diskutere gjenopptakelse av sesongen.

Forslaget om spill på nøytrale baner skal ikke stemmes på under mandagens møte, men de åtte klubbene som angivelig skal være imot «Project Restart» kan stemme imot Fifas forslag om å utvide spillerkontraktene til etter 30. juni som en proteststemme.

EU og Storbritannia i nye handelssamtaler

Representanter fra EU og Storbritannia starter på en ny runde med handelssamtaler, som i likhet med de fleste andre møter for tiden, foregår på video.

Ifølge skilsmisseavtalen som britene og EU inngikk, må en handelsavtale være på plass innen utgangen av året. Statsminister Boris Johnson har erklært at det er uaktuelt å forlenge den fristen.

Diktet opp straffbare handlinger

Rettssaken starter mot en kvinne i 30-årene er tiltalt for å ha diktet opp straffbare handlinger, blant annet ved å tagge rasistiske utsagn på vinduet sitt og så politianmelde dette. Hun er også tiltalt for å to ganger starte tilløp til brann utenfor vinduet sitt.

Det er satt av to dager til rettssaken i Oslo tingrett.