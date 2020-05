Nyheter

Universitetsansatte krever krisepakke

Dugnaden i høyere utdanning er over. Nå må utdanningsinstitusjonene få tilført mye mer penger i revidert nasjonalbudsjett, mener professor Malcolm Langfjord.

Sammen med kollegaer ved Universitetet i Oslo peker han på flere tiltak som må iverksettes når høsten kommer. De etterlyser også en krisepakke på mer enn utdanningspakken på 500 millioner som er lovet i revidert nasjonalbudsjett.

Pence avviser at han er i karantene

Det ble kjent i helga at Pences rådgiver Katie Miller testet positivt fredag. Hun har vært i kontakt med visepresidenten, og det oppsto forvirring da Pence i helga uteble fra arrangementer.

Søndag påpeker hans talsperson at Pence ikke er i karantene, men at han på egen initiativ har valgt å holde større avstand til andre.

Soulsangeren Betty Wright er død

Betty Wright, sanger, låtskriver og produsent kjent for klassikere som souldisko-hiten «Clean Up Woman» fra 1971 døde søndag, 66 år gammel.

Wright døde i hjemmet sitt i Miami, av kreft, melder The New York Times.

Fyrte av missil mot eget fartøy

Lokale medier melder at et iransk marinefartøy ved en feiltakelse avfyrte et missil mot et annet marinefartøy søndag kveld. Ifølge Daily Mail fant hendelsen sted under en militærøvelse i den sørlige delen av Iran.

40 mannskaper er savnet og fryktet omkommet.

Kvinne overfalt

Politiet fikk klokken 0.18 melding om at en kvinne skal ha blitt overfalt av tre menn ved en undergang nær Metro Senter i Lørenskog i Viken fylke. Skadeomfanget er ukjent.

Politiet fikk melding om at de tre mennene, som muligens er i 20-årene, ble sett løpende fra stedet.