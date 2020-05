Arbeidsulykke i Vestnes

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal melder at de klokka 18.10 fikk melding om ei ulykke ved en arbeidsplass i Vestnes. En arbeider skal ha blitt påført kuttskader i forbindelse med arbeid med vinkelsliper.

«Behandles av helse. Patrulje på veg. Arbeidstilsynet blir også varslet», skriver politiet.

Ved politiets operasjonssentral får Rbnett opplyst at mannen blir kjørt til sjukehus i Ålesund med ambulanse. Skadeomfanget er ukjent, men det skal være snakk om kuttskader i over- eller underarm, ifølge politiet. Den skadde er en mann på rundt 60 år som var på jobb ved et verft i kommunen.