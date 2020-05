Nyheter

"Er du klar for et sikkert vårtegn? Nå åpner Vardevegen!" sto det på Rbnett 29. april. Klokka 12.00 30. april ble bommen hevet og Vardevegen erklært åpen for sesongen. Men det tok ikke mange ukene før de fleste vårtegnene forsvant, og snøen igjen la seg som et hvitt teppe over Romsdal.

Mandag skriver Molde kommune på sine Facebook-sider at de har sett seg nødt til å stenge Vardevegen igjen som følge av vær og føre.