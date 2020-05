Tilbake til skole og sangundervisning

Nyheter

Etter to måneder med hjemmeskole kan landets 5. til 10.-klassinger fra neste uke igjen returnere til skolebenken. Tora går på Haukås skole i Elnesvågen, og er glad for at skolene åpner igjen, sjøl om hun er innstilt på at det ikke blir undervisning der hver dag. Ifølge kommunalsjef Odd-Eirik Bergheim i Hustadvika blir det gradvis åpning utover uka.