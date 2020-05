Én fødsel om dagen i Molde og Kristiansund

Vi føder færre - dette sier Jordmorforeningen om følger for føde i Kristiansund

På sjukehusa i Molde og Kristiansund ble det født 56 færre i fjor enn året før. Hver for seg har avdelingene rundt 1 fødsel per dag. Men Jordmorforeningen ser ikke bare på tall som grunnlag for fødetilbud.