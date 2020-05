Stig Remøy: – Dette er en full seier og en gledens dag for Rimfrost

Nyheter

(SMP): Torsdag kom endelig dommen fra Frostating lagmannsrett, etter at krillselskapene Aker BioMarine og Stig Remøys Rimfrost møtte hverandre i retten fra 25. november til 3. desember i fjor. Frostating lagmannsrett har nå avgjort at Rimfrost har vunnet ankesaken, og at Aker BioMarine betale saksomkostningene.