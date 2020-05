Innsatte ved Hustad fengsel klager på forskjellsbehandling

I et brev skriver tillitsvalgt ved åpen avdeling i Hustad fengsel at de innsatte fikk en muntlig melding 30. april klokka 15.00 om at besøksnekt og permisjonsnekt er utvidet til 1. juni. Dette var kun ni timer før det forrige vedtaket gikk ut.