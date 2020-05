Brente søppel - blir anmeldt

Nyheter

Brannvesenet rykket torsdag ettermiddag ut til Bolsøya etter at det ble observert mistenkelig, svart røyk i et område sørvest på øya. Da brannvesenet og politi kom fram ca. klokken 14.50 viste det seg at røyken kom fra et bål, hvor det blant annet ble brent søppel. Brannvesenet slokket bålet, og politiet oppretter sak mot bålbrenneren. I Molde er det et generelt forbud mot bålbrenning i perioden 15. april til 15. september.

– I tillegg ble det i dette tilfellet brent ting som overhodet ikke har noe på et bål å gjøre, sier operasjonsleder Borge Amdam ved Politiet i Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke.