Rivertonprisen til Jo Nesbø

Det sa leder for Rivertonjuryen, litteraturprofessor Hans H. Skei, da Jo Nesbø ble utropt til vinner av Rivertonprisen 2019.

Han mente videre at boken er elegant utformet – med stadige overraskelser og mange rundturer. Den tolvte boken om Harry Hole ble da også svært godt mottatt av anmeldere og lesere da den utkom 6. juni 2019.

Nesbø har fått Rivertonprisen før, nærmere bestemt i 1997. Da ble han tildelt den gjeve prisen for romanen «Flaggermusmannen»: Første bok ut i det som skulle bli en eventyrlig salgssuksess, nemlig krimserien om Harry Hole.

I 2016 ble han også hedret med Rivertonklubbens ærespris.

– Da jeg fikk prisen for debutboken min for 22 år siden, tenkte jeg: «Jøss, er det så lett å være best». Nå, noen bøker senere – som ikke har fått prisen – vet jeg at det ikke er lett. Det gjør at jeg setter større pris på denne prisen, sa Nesbø til de fremmøtte i Slottsparken onsdag.

Tilbake til starten

– Noe av nøkkelen til Jo Nesbøs suksess, i tillegg til de nærmest virtuost sammenskrudde intrikate plottene, de slentrende musikalske replikkene, det storslåtte portrettet av skyggesidens Oslo, er det store bankende hjertet, sa forlagssjef og redaktør Nora Campbell i sin tale til forfatteren.

Da NTB traff Nesbø i forbindelse med utgivelsen av «Kniv» i fjor, oppsummerte han opptakten i boken slik:

– I «Kniv» er Harry tilbake der han startet og kanskje enda litt lenger ned: Han er på fylla igjen, sparket ut hjemmefra, har mistet jobben, fått stilling der hans tidligere underordnede Katrine Bratt er hans nye sjef, har flyttet inn i en leilighet i samme gård som i begynnelsen av bøkene.

– Men når du tenker at ting ikke kan bli verre, da går det virkelig til helvete.

Sammensatt nominasjonsliste

Agnes Ravatn skilte seg ut på årets nominasjonsliste med «Dei sju dørene», en bok som ble lansert som en thriller og en litterær roman.

– Fint at juryen tenker litt utenfor boksen, uttalte en overrasket Ravatn til VG da nominasjonene var klare.

Også Sigbjørn Mostue («Himmelen skal gråte blod»), Jan-Erik Fjell («Gjemsel») og Asle Skredderberget («Hevnen tilhører meg») var nominert til prisen.