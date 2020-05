Nyheter

Politiet har svarfrist i Lørenskog-saken

Politiet har fått utsatt frist til onsdag klokka 9 med å levere sitt svar på anken over varetektsfengslingen av drapssiktede Tom Hagen. Politiets opprinnelige frist var tirsdag klokka 14, skriver NRK.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Hun er fortsatt ikke funnet etter at hun forsvant fra familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018.

Ropstad, Bakke-Jensen og Rotevatn til spørretimen

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) stiller i Stortingets muntlige spørretime.

Samtaler om iskanten

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre innleder onsdag samtaler med Fremskrittspartiet på Stortinget om den mye omtalte iskanten, etter det NTB erfarer. Møtet starter klokka 12, opplyser kilder tett på prosessen.

Regjeringens forslag er å flytte iskanten til der det i snitt finnes havis 15 prosent av dagene i april. Forslaget er et kompromiss, og streken trekkes ikke så langt som Venstre hadde ønsket.

Nytt om koronatiltak i flere land

I både Sverige, Spania, Italia og Storbritannia skal helsemyndigheter ha pressekonferanser om koronasituasjonen. Også Verdens helseorganisasjon (WHO) holder digital pressekonferanse.

I tillegg skal koronatiltakene diskuteres i nasjonalforsamlingene i Spania og Belgia, mens president Vladimir Putin skal ha koronamøte i Russland.

Tappekranene åpner i Oslo igjen

Det blir igjen lov å nyte alkohol ved restauranter i hovedstaden. Alkoholserveringen har vært stengt siden 21. mars.

Steder som skal selge alkohol må fortsatt innføre flere smitteverntiltak, blant dem å sørge for at folk fra ulike husstander ikke samles i grupper på mer enn fem, og at ulike grupper skal holde minst to meters avstand til hverandre.

EU-forslag til gjenreisningsfond for økonomien

EU-kommisjonen kommer med sitt forslag til et gjenreisningsfond, som skal få økonomien ut av uføret koronakrisen har medført.

Uenighet om finansieringen av den økonomiske gjenreisingen har vært det vanskeligste spørsmålet den siste tiden. Flere land i sør vil utstede felles «koronaobligasjoner», mens landene i nord har satt foten ned for å ta opp felles gjeld på denne måten.