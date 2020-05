Årets 17.mai-program i koronaversjon klart

Nyheter

– No er programmet så godt som klart. Det blir seks flotte timar med program, som vert streama ut til publikum, fortel Morten Walløe Tvedt, leiar i 17. mai-komiteen i Molde sentrum.

– Det er eit veldig ambisiøst program, kommenterer Walløe Tvedt, og poengterer at komiteen er veldig glad for korleis alle vi har spurt, har vore imøtekommande og behjelpelege. Han roser også komitésekretær Torunn Haldorsen for fantastisk innsats med å halde i alle trådar i arbeidet med programmet.

Salutt

Etter komitémøte tysdag kveld er dette klart:

Sendinga startar med salutten klokka 07 og flaggheising på Kirkebakken, vidare vert det blomsternedlegging, talar og musikk ved minnesmerka for Krigens falne, Alexander Kielland, Krigens ofre, Bjørnstjerne Bjørnson, Amtmann Krogh og Nini Roll Anker.

Ved Bjørnsonstatuen deltek Leikarringen, og ein musikant med eit spesielt instrument.

– Leikarringen kan ikkje danse i år på grunn av smittevernomsyn, dessverre, men skal legge ned blomster. Og så får vi musikkinnslag på lur, fortel Walløe Tvedt.

Korps og kortesjar

Korpsa stiller utanfor sjukeheimane og sjukehuset, og spelar for dei som er der. Både Kviltorp og Nordbyen skolekorps, Langmyra skolekorps, og Kvam og Sellanrå skolekorps, Molde Janitsjar og Brassbandet deltek.

– Så blir det både bilkortesje og båtkortesje. Amcar Molde og Moldestuket køyrer om lag same ruta som «Alt blir bra»-toget, og båtkortesje på fjorden, seier Walløe Tvedt.

«Ja vi elsker» frå hurtigruta

Det blir som vanleg barnas tale og russetale, og hovudtalar i år er Kjell Erik Strømskag.

Det vert også innslag med Fuglset mannskor, Teatret Vårt og eit par andre kulturaktørar som enno ikkje er heilt klar, før avslutning med synging av nasjonalsongen klokka 13.

– Det er no klart at Molde janitsjar skal spele nasjonalsongen klokka 13 på øvre dekk på hurtigruta som ligg til kai i Molde, medan båtkortesjen har lagt seg til rundt hurtigruta. Da må alle vere med og synge der dei er, seier Walløe Tvedt. Og tipsa om at det kan vere lurt å begynne å friske opp det ein hugsar av teksten.

- Ikkje møt opp

Komitéleiaren kjem også med ei innstendig oppmoding:

– Vi oppfordrar alle om å feire 17. mai, men kvar for seg. Det er veldig viktig at folk ikkje møter opp ute på lokalitetane for programpostane, understrekar Walløe Tvedt.

Derimot kan ein følgje programmet sendt på Rbnett, og på Molde kommune sine heimesider. Sendinga vil bli etterpå bli lagt ut i opptak.