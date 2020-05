Nyheter

Ankesaken i Vinstra-drapet opp i Eidsivating lagmannsrett

Prosedyrene starter i ankesaken hvor en 18 år gammel mann er tiltalt for å ha drept den 16 år gamle Laura Iris Haugen på Vinstra med 20 stikk 31. oktober 2018.

Han ble dømt til 13 års forvaring med en minstetid på åtte år i Nord-Gudbrandsdal tingrett i juli i fjor. Dommen ble anket både over skyldspørsmålet, straffutmålingen og erstatningen på nær 750.000 kroner. Saken pågår til 6. mai.

Dyster demokratitrend forsterkes i koronakrisen

For første gang på nesten to tiår er det flere udemokratiske enn demokratiske land i verden. Også EU-medlemmet Ungarn er nå klassifisert som et ikke-demokrati.

Av 179 land som omfattes av rapporten fra forskningsinstituttet V-Dem, klassifiseres 92 eller 51 prosent som autokratier.

Svenske BNP-tall

Tallene for første kvartal vil gi en pekepinn på hvor hardt Sveriges økonomi er rammet av koronakrisen.

Forrige uke advarte den svenske Riksbanken om at koronakrisen i verste fall kan føre til et fall i Sveriges bruttonasjonalprodukt (BNP) på nesten 10 prosent. I dette scenarioet ventes arbeidsløsheten å stige til 10,1 prosent i år og videre til 10,4 prosent i 2021.

Paris presenterer planer for gjenåpning

Den franske hovedstaden skal klokka 14 kunngjøre tiltak om å lempe på portforbudet.

Siden midten av mars har franskmennene levd med strenge begrensninger av bevegelsesfriheten. De har ikke kunnet bevege seg lenger enn 1 kilometer unna hjemmet, og i Paris har jogging blitt forbudt på dagtid.

17. mai i Trondheim

17. mai-komiteen i Trondheim presenterer opplegget for nasjonaldagen i byen.

Det er allerede kjent at 17. mai-togene er avlyst av smittevernshensyn, og at årets feiring vil gjøres digitalt.