Ortens såkalla tingrett i Molde

Nyheter

Det er flott at Høgres Helge Orten seier til RB 3. mai at han snart vil sørgje for pengar til forsvarlege lokale til tingretten i Molde. Problemet er berre at hans eiga regjering har gjort framlegg om at det ikkje lenger skal vera ein tingrett i Molde. Den einaste tingretten i fylket skal faktisk vera i Ålesund, dersom Høgre får det som dei vil.

Orten lover å skaffe penger til ombygging av Romsdal tingrett - Å legge ned retten i Molde er uaktuelt. Så snart Stortinget har vedtatt strukturen for tingrettene, skal vi sørge for penger til å starte ombyggingen av lokalene, sier stortingspolitiker Helge Orten (H).

Regjeringa ønskjer at tingrettane i Molde, Volda og Kristiansund skal gjerast om til såkalla rettsstader utan eigen sorenskrivar, underlagt tingretten i Ålesund. Avdelingskontor altså. Det blir derfor litt underleg at Orten seier dette i same sak: «Det er helt feil det Jenny Klinge hevder, at regjeringen ønsker nedlegging av tingretten i Molde.» Her treng Orten hjelp til å rydde i omgrepa, for det er jo akkurat det regjeringa går inn for. Vidare treng alle regjeringspartia hjelp til å forstå at det ikkje er nødvendig å leggje ned tingrettar for å oppnå dei samordningsgevinstane som Orten ønskjer seg. Regjeringa kan begynne med å la alle tingrettane få del i digitaliseringa og utnytte det lovverket som finst (eller eventuelt endre det) slik at domstolar/dommarar kan samarbeide meir om eller dele meir på saker.

Ordninga med desse avdelingskontora som rettstadene blir i praksis, gir ikkje noko sikkerheit for framtidig bemanning eller oppgåvetilfang. Eg advarer mot at tingretten i Molde skal gjerast om til ein rettsstad, fordi dette kan vera første steg på vegen mot ei full nedlegging. Regjeringa sitt framlegg no er at svært mange tingrettar skal gjerast om til rettsstader. Dette er ei sentralisering i seg sjølv, men sentraliseringa kan bli fullbyrda i ein seinare runde. Tingrettane rundt om i fylket vårt og landet vårt har viktige funksjonar i rettsstaten vår. Ei degradering av mange av desse til rettstader er ikkje greitt.





Jenny Klinge

justispolitisk talsperson, Senterpartiet