Norwegian-aksjen stiger kraftig

Nyheter

Handelen av Norwegian-aksjen åpnet igjen på Oslo Børs mandag formiddag etter at aksjehandelen ble satt på vent før generalforsamlingen i selskapet.

Ti minutter etter at handelen startet var aksjen opp 20 prosent til 6,15 kroner per aksje.

Fram til klokka 11.15 ble det holdt en gjenåpningsauksjon for aksjen.

I børspausen, som varte i to og en halv time, har aksjonærene i flyselskapet sagt ja til styrets kriseplan, noe som gjør at selskapet tilfredsstiller statens krav for å få tilgang på lånegarantien på inntil 2,7 milliarder kroner.

På generalforsamlingen godtok aksjonærene at de sitter igjen med 5,2 prosent av aksjene.