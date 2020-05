Flere skuelystne filmet og tok bilder av en hendelse i Molde søndag. Politiet: - Lite gjennomtenkt

Nyheter

Søndag ettermiddag bisto politi og brannvesen helsevesenet under et helseoppdrag i Molde. Utrykningen begynte like før klokka 16.00, og ble avsluttet søndag kveld. Hendelsen tiltrakk seg en del skuelystne, og politiet fortalte til Rbnett at de ikke ønsket mye folk på stedet, da det kunne gjøre situasjonen vanskelig.