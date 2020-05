Vil bruke koronamidler på rundkjøring og ny asfalt

Nyheter

I revidert nasjonalbudsjett 12. mai vil regjeringen trolig legge fram en ny tiltakspakke for å dempe konsekvensene av koronaviruset på det lokale næringslivet. I formannskapet før helgen la kommunedirektør Per Sverre Ersvik fram sin prioriteringsliste over det han mener Hustadvika kommune skal bruke de ekstra pengene på. Øverst står bygging av rundkjøring i Esso-krysset, et prosjekt som er har en anslått kostnad på 18–22 millioner kroner. Slik ser de øverste punktene på prioriteringslista ut: