Orten lover å skaffe penger til ombygging av Romsdal tingrett

Nyheter

Helge Orten mener Sp-politiker Jenny Klinges beskrivelse av hvor sårbar tingretten i Molde er for nedlegging, er helt feil. Klinge uttalte til Romsdals Budstikke at dersom tingretten får status som rettssted i stedet for selvstendig tingrett, vil det være første steg på vegen mot nedleggelse av retten i Molde. Det samme gjelder for tingrettene i Kristiansund og Volda.