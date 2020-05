Nødetatene på oppdrag i Molde – måtte be tilskuere om å gå

Nyheter

Operasjonsleder Ragnvald Rasmussen bekreftet søndag kveld overfor Rbnett at utrykningen, som begynte litt før kl. 16 søndag, dreide seg om et helseoppdrag.

Vitner fortalte at en del folk samlet seg ved stedet for oppdraget, og at ambulansepersonell ba tilskuere om å gå sin vei.

– Vi ønsker ikke at det blir mye folk på stedet fordi det kan gjøre situasjonen vanskeligere. Men situasjonen er rolig og stabil.

Mandag morgen opplyser politiet at saken løste seg fint og at saken ble avsluttet søndag kved.

– Ingen er skadd, og en person ble tatt hånd om av helsevesenet.

Nødetatene bistår jevnlig helsevesenet i ulike oppdrag, denne gangen på et sted med mange forbipasserende.