Nyheter

Skudd fra Nord-Korea mot sørkoreanske soldater

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap melder at det er blitt avfyrt skudd fra Nord-Korea mot grensevakter i Sør-Korea.

Ifølge den sørkoreanske forsvarskommandoen ble det avfyrt flere skudd fra nord, som ble besvart med to skudd fra sør. Ingen er skadd i skytingen, ifølge Reuters.

Boris Johnsons leger forberedte seg på at han skulle dø

Statsminister Boris Johnson sier at situasjonen hans var så prekær at legene som behandlet ham for koronaviruset, gjorde seg klar til å kunngjøre hans død.

– Jeg var ikke akkurat i god form, og jeg skjønte at det var slike planer på plass. Legene hadde tenkt ut alt de måtte gjøre hvis det gikk helt galt, sier han i et intervju med avisa The Sun.

Tre siktet for å ha lurt penger fra 95-åring i omsorgsbolig

Tre personer er pågrepet av Økokrim, siktet for hvitvasking og grovt underslag mot en 95 år gammel kvinne i en omsorgsbolig.

Saken startet da kvinnens bank varslet Økokrim om mistenkelige utbetalinger, skriver NRK. En kvinne i 50-årene og en mann i 60-årene ble torsdag varetektsfengslet i Oslo tingrett, siktet for grovt underslag ved misbruk av tillit mot en person i særlig sårbar situasjon. En tredje person er siktet for hvitvasking.

Flere tusen israelere demonstrerte mot Netanyahu

Flere tusen israelere deltok lørdag kveld i en demonstrasjon mot avtalen som gjør at Benjamin Netanyahu kan fortsette som statsminister.

Det var tredje helg på rad at de Netanyahu-kritiske demonstrantene samlet seg på Rabin-plassen i Tel Aviv for å protestere mot avtalen.

Kun to nye smittede i Kina siste døgn

Kinesiske myndigheter meldte søndag om to nye tilfeller av koronasmitte det siste døgnet. Dermed fortsetter trenden mot stadig færre koronatilfeller.

Det ene tilfellet var i Shanxi-provinsen, og det andre var et importert tilfelle i Shanghai. Ingen nye dødsfall ble registrert søndag.