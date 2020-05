Nyheter

Kim viste seg offentlig

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har vist seg offentlig for første gang på tre uker, melder det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Ifølge KCNA klippet Kim båndet ved åpningen av en ny gjødselfabrikk fredag, og han ble mottatt med tordnende jubel og hurrarop.

Restauranter og butikker åpner i USA

Restauranter, butikker og kjøpesentre åpnet i en rekke amerikanske delstater fredag, mens demonstranter i andre delstater krevde at næringer fikk åpne.

Texas' guvernør Greg Abbott insisterte på at han ville åpne for virksomheten trass i at 50 mennesker døde torsdag, det høyeste antallet i staten hittil.

Smitten øker blant unge menn i Trondheim

De siste sju dagene har hele 20 menn i 20-årene fått påvist koronasmitte i Trondheim kommune.

Unge menn utgjør nå størsteparten av økningen i kommunen, skriver Adresseavisen. Ifølge kommunelege Tove Røsstad skyldes det ikke smitte mellom ansatte i skoler eller barnehager, men heller i definerte miljøer.

Koronaavfall lå åpent på sykehjem i Bærum

Avviksmeldinger fra Vallerhjemmet, et av Norges hardest rammede sykehjem, viser at avfall lå åpent i stuen etter at den første pasienten var smittet.

Kommunaldirektør Kristin Nilsen for velferd i Bærum kommune sier til Aftenposten at avvikene framstår som veldig alvorlige.

Få DNB-kunder oppgir å ha fått hele rentekuttet

Kun 27 prosent av DNB-kundene med lav boliglånsrente har fått hele rentekuttet på 0,85 prosentpoeng i mars, viser en ny undersøkelse. Det stusser DNB-sjefen på.

Tallene fra Renteradar viser at det først og fremst var kundene med høyest rente fra før som fikk hele rentekuttet. Av dem som før rentekuttet hadde en rente på 2,95 prosent eller lavere, var det under 8 prosent som fikk hele rentekuttet, skriver Dagens Næringsliv.