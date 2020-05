Omsetningsvekst for Brødrene Midthaug AS: Har fulle ordrebøker fram til høsten

Nyheter

Brødrene Midthaug AS leverte et nytt sterkt driftsår i 2019 med et plussresultat på ti millioner kroner før skatt. Dette er det samme som året før. Omsetningen økte fra 220 millioner til 226 millioner kroner, på tross av en noe rolig avslutning på året, forteller administrerende direktør Karsten Midthaug.