Arkeologer fant 1.700 år gammelt spill i gravhaug

Tidligere er det bare funnet rundt ti slike terninger, som er merket med tallsymboler i form av punktsirkler med verdiene null, tre, fire og fem.

Det sjeldne funnet ble gjort i forbindelse utbygging av tomter. Funnet stammer fra yngre romertid eller tidlig jernalder. Sammen med spillet ble det funnet levninger av det som trolig har vært en mektig person.

– Å finne et spill som er nesten to tusen år gammelt er utrolig fascinerende. Det sier oss at folkene da ikke var så veldig forskjellige fra oss, sier seksjonssjef Morten Ramstad ved fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen til NRK.