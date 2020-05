Sju omkom i trafikken i april - ingen her i fylket

Nyheter

Sju personer omkom i trafikken i april. Til tross for en nedgang fra i fjor ser Trygg Trafikk liten grunn til å være fornøyd.

I april i fjor var det 13 døde, mens det i april i år var sju døde. Tre av de sju var myke trafikanter.

Noe av grunnen til nedgangen kan være at koronakrisen har ført til mindre kjøring og trafikk. Men det kan også føre til mer råkjøring, ifølge Trygg Trafikk.

– Vi kan ikke utelukke at mindre trafikk har påvirket ulykkestallene. Men vi ser at ulykkestallene for april dessverre ikke er vesentlig lavere sammenlignet med de siste fem årene. Det var nok heller april i fjor som var en særlig stygg ulykkesmåned, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Han understreker at 2020 foreløpig ligger an til å bli et dårligere år enn fjoråret med to flere omkomne så langt i år.

– Med 31 omkomne i trafikken så langt har vi en solid jobb foran oss for å få ulykkestallene nedover, sier Johansen.

I Møre og Romsdal har ingen mistet livet i trafikken så langt i år.