Sint ung mann på Retiro - ampert på russebråk i Ålesund

En ung, beruset mann på friluftsområdet Retiro i Molde ropte skjellsord mot politiet natt til 1. mai. Han ble kjørt hjem til foreldrene sine, og blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann. Det meldte politiet på twitter kl. 02.49 natt fredag.

I Ålesund gikk det til heftigere for seg. Politi og Røde Kors måtte natt til 1. mai roe ned rundt 120 personer på Emblemsanden. Politiet meldte i 1.30-tiden natt til 1. mai om 120 personer og amper stemning på stedet.

– Det er trolig en blanding av russ og andre ungdommer som er der. Det er ikke ren slåssing, men høylytt festing og litt knuffing. Vi er der og prøver å roe dem ned. Ofte holder det å se politiet for å ta til fornuft, så vi har kontroll, sier operasjonsleder Jens Dahl til NTB

Han påpeker at det ikke er slik at ansamlingen av ungdommer nødvendigvis bryter noen regler og at de befinner seg på et stort område.

– Vi oppfordrer generelt folk til å oppføre seg og følge myndighetenes anbefalinger om smittevern, sier Dahl.

Kl. 03.26 meldte politiet om promillekjøring i Molde. Føreren av en lett motorsykkel ble stanset og blåste til over lovlig verdi. Politiet oppretter sak på hendelsen.