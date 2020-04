Stjal bil, kræsja i gjerde, stakk av

Nyheter

To menn i 20- og 40-åra, ble pågrepet i Kristiansund kl. 01.45 natt til torsdag. Med stjålet bil kjørte de inn i gjerdet ved privat bolig, og stakk fra stedet, skriver politiet på twitter.

Det var takket være koordinert arbeid mellom politipatrulje og sporsøk fra hundepatrulje, at de to ble innhentet og pågrepet. De settes i arresten og siktes for flere forhold.

Politiet opplyser torsdag morgen at begge mennene bor i Kristiansund, og er såkalt kjenninger av politiet.

Det er også mistanke om at de to var ruset, så de ble sendt for å få tatt blodprøve, opplyser politiet.