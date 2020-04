Nyheter

Avgjørende møte i kriserammede Norwegian

Torsdag skal obligasjonseierne i Norwegian avgjøre om de godtar å gjøre om gjeld til aksjer. Det er et avgjørende steg i konsernledelsens redningsplan.

Norwegian-ledelsen arbeider for å sikre seg nok egenkapital til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner. Et ledd i planen er å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer.

Norges Bank publiserer Tangen-svar

Norges Bank publiserer hovedstyrets svar til representantskapet vedrørende ansettelsesprosessen rundt påtroppende oljefond-sjef Nicolai Tangen.

Hovedstyret i Norges Bank hadde frist til midnatt natt til torsdag med å svare på spørsmålene, som dreier seg om etiske vurderinger rundt Tangens pengeplasseringer i skatteparadiser og det mye omtalte seminaret i USA.

Dom i Kapp-saken

Dom mot faren (45) som er tiltalt for seksuell omgang med og for å ha drept sønnen Oscar André Ocampo Ovren (15) på Kapp i Toten, faller i Gjøvik tingrett. Aktor har bedt om 21 års fengsel for faren. 45-åringens forsvarer, advokat Håvard Fremstad ba domstolen gi klienten strafferabatt fordi han tilsto i saken.

Dommen blir offentlig fra klokken 13.30

WHO evaluerer koronapandemien

Krisekomiteen i Verdens helseorganisasjon samles for å evaluere utviklingen av pandemien, tre måneder etter at den brøt ut for fullt.

WHO har imidlertid blitt kritisert av USA for sin håndtering av utbruddet, men WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har uttalt at verden burde ha lyttet mer oppmerksomt til WHO da de advarte om virusutbruddet 30. januar.

ESB orientere om rentepolitikken

Den europeiske sentralbanken ESB holder pressekonferanse om rentepolitikken. Sjefen for banken, Christine Lagarde, har varslet at eurolandenes økonomi kan krympe med opptil 15 prosent på grunn av koronautbruddet.

I forrige uke varslet Lagarde at EU-landenes tiltak for å møte krisen og få økonomien på fote igjen kan ende opp med å være for lite og komme for sent.