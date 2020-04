Avdekket legionellabakterier ved omsorgssenter

Nyheter

– Det er tatt fem prøver av dusjer i ulike rom, og alle prøvene inneholdt for høye verdier av legionella. Ingen beboere eller ansatte har symptomer som kan tyde på at de er smittet av bakterien, som kan utløse lungebetennelse, skriver Molde kommune i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Kjemisk rens

Kommunen opplyser at rørsystemene ved omsorgssenteret nå skal gjennom en såkalt kjemisk rens.

– Utbedringen vil nok ta litt tid på grunn av koronasituasjonen, sier Kristian Hollingen, ingeniør for inneklima og miljø ved Molde eiendom KF.

Som midlertidig løsning har kommunen bestilt dusjhoder med medisinske filtre. Når de er på plass, kan beboerne trygt dusjes mens den kjemiske rensen pågår, heter det.

– Slike dusjhoder er godt utprøvd ved sjukehus og i andre institusjoner, forsikrer Hollingen ifølge pressemeldinga.



Stenger av alle dusjene



Før de nye dusjhodene ankommer, vil alle dusjene ved omsorgssenteret være stengt.

– Dette er veldig beklagelig, men vi er først og fremst lettet over at ingen av beboerne våre er blitt syke. Vi skal gjøre vårt beste for å sørge for god hygiene uten dusjing nå, sier Solgunn Kvernberg Thue som er enhetsleder ved Skåla omsorgssenter.

Hun håper at det ikke tar så mange dagene før dusjhodene med de medisinske filtrene er på plass. Det er ikke mulig å bli smittet via drikkevannet, så beboere og ansatte kan drikke vannet som vanlig, heter det videre i pressemeldinga fra kommunen.

Kommunen skriver at omsorgssentrene i Molde har gode rutiner for å forebygge legionella.

– To ganger i året skiftes alle dusjsslanger og dusjhoder.

Thue kan også bekrefte at ansatte alltid lar vannet renne ned i sluken før de dusjer beboerne. Også dette som et forebyggende tiltak for å unngå smitte. Hvert år tas det stikkprøver ved omsorgssentrene i Molde. Resultatene er ikke klare for alle, men foreløpige funn tyder på at det bare er Skåla omsorgssenter som nå har forekomst av legionella.