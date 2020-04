Aandahls blåser i gang mai måned med pengegave til skolekorps

Nyheter

Mai er for mange den store måneden for korpsmusikk. Til vanlig kan man se og høre skolekorps marsjere i gatene for å øve til høydepunktet - 17. mai. I år blir både oppladningen og selve nasjonaldagen helt annerledes enn det man er vant til, da den tradisjonelle feiringen er avlyst. Torsdag 30. april fikk skolekorpsene lov til å begynne å øve igjen, med to meters avstand.