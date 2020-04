Nå går folk på shopping igjen – og Roseby har åpnet opp alt

Nyheter

– Uke 17 i fjor hadde imidlertid én handledag mindre enn i år på grunn av påsken. Men her må vi bare ta med oss alt som er positivt, og omsetningsøkningen i forrige uke var på 11 prosent, sier Anne Lise Sæter Simonsen, senterleder ved Amfi Roseby. Hun gleder seg over at folk begynner å komme tilbake og at det nå er blitt mer vanlig hverdag på kjøpesenteret i Molde. Mandag denne uka åpnet også frisørene dørene igjen etter at de ble stengt 12. mars.