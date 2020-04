Helge Orten vil fortsette på Stortinget

Nyheter

Helge Orten har gitt beskjed til nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Høyre at han stiller seg til disposisjon for en ny periode, og ønsker å fortsette på Stortinget også neste periode, dersom velgerne gir han den tilliten.

– Muligheten til å representere Møre og Romsdal på Stortinget er et privilegium og en tillit som er få forunt, og jeg har stor respekt for det ansvaret som følger med et slikt tillitsverv, sier Orten via ei pressemelding.

Han forteller at han har fått spennende utfordringer i Stortingsgruppa, som leder av transport- og kommunikasjonskomiteen, og er innstilt til en plass sentralt i arbeidsutvalget i Høyre.

– Dette er posisjoner som gjør at jeg er tett på politikkutformingen og kan jobbe for viktige saker for Møre og Romsdal, også i tiden som kommer. Jeg er motivert for å fortsette på Stortinget, og håper på fortsatt tillit i fire nye år, sier han.