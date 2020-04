Dette skjer i dag: Framstilles for fengsling

Nyheter

Tom Hagen framstilles for varetektsfengsling

Drapssiktede Tom Hagen blir fremstilt for fengsling i Nedre Romerike tingrett klokka 12. Hagen ble tirsdag pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen som ble meldt savnet for halvannet år siden.

Hagens forsvarer sa tirsdag at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.

Norges Bank må svare om Tangens ansettelse

Hovedstyret i Norges Bank har frist til i dag med å svare på spørsmål fra representantskapet i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Spørsmålene dreier seg om etiske vurderinger rundt Tangens pengeplasseringer i skatteparadiser og deltakelse på det mye omtalte seminaret i USA.

Representantskapet er opprettet av Stortinget for å føre tilsyn med oljefondet og Norges Bank og ledes av Julie Brodtkorb.

Koronakritikk i Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet skal onsdag behandle 22 klager på Debatten-sendingen i mars, der forsker Gunhild Alvik Nyborg var gjest.

Mange av klagene går på at forskeren fikk kritisere myndighetenes håndtering av koronaviruset i over en halv time før helsedirektør Bjørn Guldvog og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet fikk komme til orde.

Rapport om terrorangrepet i Christchurch

En rapport om terrorangrepet i Christchurch i 2019 offentliggjøres. 51 mennesker ble drept og 49 såret da australske Brenton Tarrant (29) begynte å skyte i to moskeer i byen.

Under hele etterforskningen nektet Tarrant straffskyld etter politiets siktelse, men under et rettsmøte 26. mars i år erkjente han overraskende straffskyld etter hele siktelsen.

Flyprodusenten Airbus legger fram kvartalsresultat

Den europeiske flyprodusenten Airbus legger fram sitt resultat for første kvartal. Selskapet er i likhet med den globale luftfarten hardt rammet av koronautbruddet.

Før helgen kunngjorde selskapet, og samarbeidspartner Rolls-Royce, at planene om et miljøvennlig, elektrisk fly legges på hylla.