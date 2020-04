Slik ligger 17. mai an til å bli i Molde

Nyheter

MOLDE: Det jobbes på spreng i diverse 17. mai-komitéer rundt om i regionen for å få til en god og alternativ feiring av nasjonaldagen om knappe tre uker. I Molde foregår det nå ukentlige møter og mye planlegging for å komme i mål. Opplegget er fremdeles ikke helt spikret, men komitéens leder, Morten Walløe Tvedt, er optimistisk og sikker på at de vil gi moldenserne et godt tilbud på det som kommer til å bli en spesiell dag.