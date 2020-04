Her lander helikopteret midt på europavegen

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal har sendt ut melding om mulig stenging av E39 ved Lønset i Molde.

«E39 kan blir stengt pga et ambulansehelikopter må bruke veien til landingsplass i forbindelse med et ambulanseoppdrag», het det i meldinga som ble lagt ut på Twitter klokka 17.08.

Like etterpå landet helikopteret på vegen.

Rbnetts medarbeider på stedet sier at det hele var over på noen få minutt og at det bare oppsto en liten kø av biler.

Både politi, brannvesen og ambulanse rykket ut i forbindelse med oppdraget.