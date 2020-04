Nyheter

FHI-overlege: Vi må vente flere år på en koronavaksine

Det kommer en effektiv vaksine mot koronaviruset, men det kan ta flere år før den blir tilgjengelig for alle, tror FHI-overlege Preben Aavitsland. Han tror ikke vi kan slutte å bekymre oss for viruset før vi har en effektiv vaksine som kan gis til alle som vil ha den.

– Det kan være i 2021 i beste fall, men mer sannsynlig noen år etter det, sier overlegen.

Brasils høyesterett åpner for etterforskning av Bolsonaro

Brasils høyesterett åpner for å etterforske tidligere justisminister Sergio Moros påstander om at Jair Bolosonaros sparking av landets politisjef var politisk innblanding i politiets arbeid.

Granskningen kan enten føre til en innledning av riksrettssak mot Bolsonaro, eller tiltale mot Moro for uriktig forklaring.

Trump sier han vet hvordan det går med Kim

USAs president Donald Trump sa natt til mandag at han vet hvordan det står til med Nord-Koreas leder Kim Jong-un, men at han ikke kunne si noe mer enn det. Det har den siste tiden svirret spekulasjoner om at Kim skal være ved dårlig helse og kanskje til og med død, etter han har vært borte fra mediebildet i noen ukers tid.

En høytstående tjenestemann i den sørkoreanske regjeringen sa søndag at Kim var «levende og frisk», og Trump virket mandag kveld å insinuere at Kim er i live.

USA vil anerkjenne israelsk annektering av Vestbredden

I en uttalelse fra USAs utenriksdepartement natt til tirsdag gjøres det klart at de vil anerkjenne Israels planlagte annektering av områder på Vestbredden.

Ifølge regjeringsavtalen mellom Benjamin Netanyahu og Benny Gantz skal store deler av den israelskokkuperte Vestbredden annekteres, og prosessen skal begynne allerede 1. juli. Tidligere har USAs utenriksminister Mike Pompeo sagt at annektering til syvende og sist er Israels valg.

Koronarestriksjonene mykes opp i Australsk delstat

New South Wales løser opp noen av restriksjonene som er innført for å motvirke spredningen av koronaviruset. Delstaten er Australias mest folkerike.

Strendene åpnes opp igjen for lokalbefolkningen, og fra fredag vil det være tillatt for to personer å besøke en annen husholdning sammen.

7.605 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 7.605 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 72 tilfeller siste døgn.

I alt 125 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 205 døde som følge av sykdommen.