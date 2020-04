Terrengbrann i Molde vart raskt sløkt

Nyheter

Molde brannvesen rykka måndag kveld ut etter melding om brann i terrenget på det som blir omtalt som ei privat adresse i Fjellskaret.

– Mindre i omfang og liten spredningsfare. Huseigar hadde sløkt det meste før brannvesenet ankom, heiter det i meldinga frå 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Tor Ivar Sjåstad ved 110-sentralen i Møre og Romsdal seier det uklart kva som var årsak til at det begynte å brenne, men at det ikkje var eit bål som kom ut av kontroll. Han rosar vedkommande som melde om brannen.

– Brannen vart sløkt med hageslange. Brannvesenet skumma området etterpå.

– Er det stor brannfare no?

– Ja, så lenge det er tørt vêr vil det alltid vere ein fare for terrengbrannar. Vinden kan i tillegg gjere det ekstra farleg fordi ein brann i terrenget lett kan spreie seg rakst. Så det er all grunn til å vere forsiktig med bruk av open eld no, seier Sjåstad.

