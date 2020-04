Mandag kunne frisørene børste støv av saksene: - En gledens dag!

Nyheter

Ordet «ettervekst» har blitt hyppig omtalt etter at frisørsalonger over hele landet måtte stenge dørene 12. mars. Justisminister Monica Mæland ble på mange måter selve ettervekst-symbolet, skriver Aftenposten, etter at hun viste fram mørke røtter under en pressekonferanse som advarte mot hjemmebesøk av frisører.