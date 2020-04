Fra ni til åtte på Stortinget

Mørebenken minker – småpartiene taper

Møre og Romsdal går fra ni til åtte mandat på Stortinget etter neste valg. Det ligger an til en knallhard kamp mellom Ap, Høyre, Senterpartiet og Frp for å sikre seg to mandater til Stortinget. For KrF, Venstre, SV og MDG ser det mørkt ut.