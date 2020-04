Nyheter

Skolene åpner i Norge

Statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) besøker mandag Ellingsrudåsen skole i Oslo der de møter elevene som starter på skolen igjen. I alt 250.000 elever fra 1. til 4. trinn over hele landet skal ta opp igjen skolearbeidet, men under strenge hygieniske tiltak og regler for sosial kontakt.

Skolene har vært stengt siden 12. mars på grunn av koronautbruddet.

Helseministeren skal til frisøren

Helseminister Bent Høie (H) har varslet at han vil markerer den gradvise gjenåpningen av samfunnet mandag ved å gå til frisøren for å klippe håret. Foruten skolene åpnes det også for at virksomheter med såkalt en-til-en-kontakt kan gjenoppta virksomheten.

Det gjelder blant annet frisører, hudpleiere og tatovører.

Kulturministeren i møte om 17. mai

Kulturminister Abid Raja (V) møter mandag leder Pia Farstad i Oslos 17. mai-komité og representanter for 15 andre kommuner over hele landet for å få innspill til hvordan årets nasjonaldag skal feires.

Korps skal få spille på 17. mai, men barnetog blir avlyst. Raja har også foreslått at alle i hele Norge skal synge «Ja, vi elsker» samtidig klokka 13.

Skoler åpner i Kina

Elever på ungdomsskoler og for avgangselever på mellomtrinnet i Kina kan mandag igjen gå på skolen etter to måneder med koronapause.

Natt til mandag meldte landet om bare tre nye tilfeller av registrert smitte og for tolvte dag på rad var det ingen nye dødsfall som følge av viruset.

Boris Johnson tilbake i Downing Street

Storbritannias statsminister Boris Johnson begynner å jobbe igjen mandag, drøyt to uker etter at han ble utskrevet fra sykehus. Søndag ankom han statsministerboligen Downing Street i London etter å tilbrakt noen dager på landstedet etter å ha blitt utskrevet fra sykehuset.

Johnson var innlagt i en uke på sykehus, hvor han tilbrakte tre av nettene på intensivavdelingen med oksygentilførsel.