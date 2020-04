Nyheter

Savnet persons scooter funnet i Finnmark

En stor leteaksjon pågår mandag morgen til lands og til vanns i Måsøy kommune etter at en reineier ikke kom tilbake til Snefjord søndag. Scooteren er funnet, men mannen savnet.

Politiet i Finnmark opplyste i 4-tiden natt til mandag at den savnede mannen i midten av 40-årene ennå ikke er funnet, etter å ha vært blitt meldt savnet klokka 20.30.

7.533 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 7.533 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 28 tilfeller siste døgn. I alt 122 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom.

Det var mandag registrert 201 døde som følge av sykdommen.

FT: Antall koronadødsfall opptil 60 prosent høyere

Dødstallene fra koronapandemien kan være nesten 60 prosent høyere enn det som er registrert i offisielle tall, viser en analyse gjort av Financial Times.

Avisa har sett på statistikk for alle dødsfall i en rekke land og områder siden viruset ble påvist og sammenlignet med gjennomsnittet i samme land i tilsvarende periode mellom 2015 og 2019.

Totalt har avisen kartlagt 122.000 flere dødsfall enn normalt.

Trump sier han ikke vil sparke helseministeren

USAs president Donald Trump tar avstand fra rapporter om at han har vurdert å sparke helseminister Alex Azar over håndteringen av koronapandemien og kaller det «fake news».

Avisene Politico og The Wall Street Journal var blant dem som søndag skrev at Trump-administrasjonen var i samtaler om å sparke Azar. Trump skriver at mediene er «desperate etter å skape et bilde av kaos og uro».

Oljeprisen faller igjen

Prisen på både amerikansk WTI-olje og nordsjøolje synker mandag. I ukas første timer falt prisen på et fat amerikansk lettolje med over 9 prosent, ned til 15 dollar.

Prisen på nordsjøolje faller også, men bare med drøye 3 prosent, til litt over 20 dollar per fat.