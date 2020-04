Desse lokale ungdomstiltaka får pengar

Nyheter

12 av 27 tiltak nådde opp i kampen om den halvårlege potten på 125.000 kronar. Dette er ein sum Ungdomsrådet i Møre og Romsdal deler ut to gongar i året.

– Ut i frå dei 27 søknadane vi har fått inn ser vi tydeleg at ungdom i Møre og Romsdal er veldig engasjerte, og at mangfaldet er stort. Det er artig å sjå at så mange ønskjer å setje i gang tiltak for unge der dei bor, dessverre er det for oss ikkje mulig å støtte alle med dei beløpa som blir søkt om. Ungdomspanelet hadde nokre harde diskusjonar for å komme fram til kven som skulle støttas ved denne utdelinga, men til slutt verte vi einige om å prioritere flotte tiltak som kan gange mange, og over tid. Dette seier Urte Karanauskaite, leiar i Ungdomspanelet i ei pressemelding.

Totalt kom det inn søknadar med ein totalsum på over ein million kroner..

Desse får midlar frå ungdomsrådet: