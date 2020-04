– Ingen har sagt at de ikke kommer

Nyheter

I tillegg til de 70 elevene som går i 1. til 4.-klasse, er Hustad skole også åpen for enkeltelever under 12 år som har foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Rektor Anne Kristine Løseth sier at de den første uka må prøve seg litt fram, og ha daglige evalueringer for å diskutere hva som fungerer og ikke fungerer i det som er en helt ny situasjon for både elever og lærere.