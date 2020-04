Er klar over tilstanden – håper på flere vegpakker

Nyheter

– Kartlegginger viser at vi har et vedlikeholdsetterslep på 8,6 milliarder kroner på fylkesveg i Møre og Romsdal. Og dette er bare for at vi skal være i vater i forhold til god vedlikeholdsstandard på vegene. Nærmere en milliard av dette er knyttet til vegdekket, sier Ole Jan Tønnesen, fylkesvegsjef i Møre og Romsdal. Han er ikke overrasket over politiets advarsel om vegstandarden.