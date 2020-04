Molde åpner i dag for sjukeheimsbesøk ute i finvær - her er reglene

Nyheter

Molde kommune sendte fredag ettermiddag en pressemelding der de opplyser at de fra i dag, lørdag, åpner for mulighet til besøk til beboere på sjukehjem og i bofellesskap.

I meldinga skriver de at «Molde kommunes helseinstitusjoner er for tiden stengt for besøk av pårørende, men dersom været tillater det, kan besøkene foregå utendørs». Og:

«Kommunen legger gjerne til rette for korte utendørs møter mellom beboere og pårørende når værforholdene er gode. Omfanget avhenger av kapasiteten på den enkelte institusjon».

De nye retningslinjene ligger nå publisert på kommunens hjemmesider.

Der listes det blant annet opp rammer for å sikre at besøkene ikke bidrar til smitte:

Besøkstiden er inntil 15 minutter

Besøkene må være avtalt på forhånd

Ansatte fra sykehjemmet/ boligen deltar under besøkene for å sikre at beboer ikke blir utsatt for smitterisiko

Hver beboer kan maksimalt få besøk av to pårørende samtidig

Holde 2 meters avstand

Ikke håndtrykk

Ikke klemme

Ingen servering





Ordningen gjelder fra 25. april og gjelder for beboere på sykehjem og andre institusjoner.